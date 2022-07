Cinemadivino: una degustazione di vini del territorio per il film ‘Licorice Pizza’

Prezzo non disponibile

Appuntamento con Cinemadivino 2022, lunedì 18 luglio, alla Fattoria Tenuta di Zattaglia di Brisighella (Via Valletta, 36) per il tradizionale mix tra film di successo, vino e prodotti del territorio. Dalle 19 l’accoglienza e dalle 21 la proiezione. E’ un evento di Casa Spadoni e Cinemadivino Emilia Romagna.

Il film in programma è ‘Licorice Pizza’ (2021) di Paul Thomas Anderson con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn. La pellicola narra le vicende di Alana e Gary, due giovani alle prese col primo amore nella San Fernando Valley (California) degli anni '70.

La serata alla Fattoria Tenuta di Zattaglia di Brisighella propone un ‘fuori programma’ da non perdere. Alle 19 è prevista una visita in fattoria alla scoperta della Mora Romagnola con la jeep dell’azienda all’interno dei 90 ettari della superficie. I vini in degustazione saranno quelli dell’Azienda Agricola Ballardini, raccontati dal produttore stesso durante la serata.

Biglietti d’ingresso: 16 euro intero con degustazione di 3 calici di vino + proiezione film, 8 euro solo film.