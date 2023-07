Cinemasuono continua con Dominik Balkow, la musica dei Solaris e la proiezione di "Mad God"

Prosegue lunedì 17 luglio alle ore 21.00 la settima edizione di Cinemasuono Festival. La rassegna cervese, organizzata dallo Spazio Culturale Scambiamenti in collaborazione con Consorzio Cervia Centro, si propone di fondere insieme musica e immagini creando nuove forme artistiche. L’ingresso sarà gratuito e lo spettacolo avrà luogo in Piazza G. Garibaldi a Cervia.

I musicisti della serata saranno i Solaris, giovane e determinata band di musica noise rock a cavallo tra Romagna e Marche composta da Alberto Casadei (voce e chitarra), Paride Placuzzi (chitarra), Lorenzo Bartoli (basso) e Alan Casali (batteria). L’evento entrerà nel vivo in prima serata e sarà ricco di ospiti: Adriano Sforzi, Direttore di Casa Fellini di Gambettola, e Dominik Balkow, il regista berlinese che si è aggiudicato il primo premio tra i più di 1200 cortometraggi partecipanti alla selezione, che tornerà a Cervia per girare un nuovo cortometraggio nei prossimi mesi. Sarà poi il turno delle immagini in musica: dapprima sarà trasmesso il cortometraggio O, dello stesso regista tedesco Balkow, vincitore dell’edizione 2023; seguirà un’inedita proiezione di Mad God di Phil Tippett, mito vivente dell’animazione statunitense già responsabile delle animazioni per celeberrime pellicole come Jurassic Park, RoboCop, Starship Troopers. Il film rappresenta il punto di arrivo di un lavoro trentennale di raffinatissimo slow-motion, ascrivibile al genere horror e fantascientifico.