Cinemasuono parte con "The Artist", Riccardo Pasini e il Mood Swing Trio

Si apre lunedì 12 luglio la quinta edizione di Cinemasuono Festival. La rassegna cervese, organizzata dallo Spazio Culturale Scambiamenti, si propone di fondere insieme musica e immagini creando nuove forme artistiche. Le proiezioni-concerto si terranno all’aperto, in Piazza Garibaldi a Cervia.

I musicisti della serata inaugurale sono il Mood Swing Trio con la partecipazione di UCP Music, un ensemble di giovani e talentuosi musicisti di estrazione jazz e swing appositamente riunitosi per la rassegna. L’evento entrerà nel vivo a partire dalle ore 21.00. Ospite della serata è Riccardo Pasini, musicista e produttore musicale ravennate attivo a livello internazionale.

Sarà poi il turno delle immagini in musica: dapprima sarà trasmesso il cortometraggio Muedra, del regista spagnolo Cesar Diaz Melendez, secondo classificato nell’edizione 2021; seguirà un’inedita proiezione di The Artist di Michel Haznavicius, trionfatore ai premi Oscar 2011 grazie ad una regia brillante ed attori impeccabili, capaci di rispolverare in chiave moderna tecniche cinematografiche antiche.

Il festival proseguirà in altre due serate: il 19 luglio e il 26 luglio. Ingresso gratuito.