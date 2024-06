Al CineSpeyer è il turno di “Contro l’ordine divino”

Seconda serata di CineSpeyer, la rassegna che unisce film ad assaggi di cucine dal mondo. Martedì 11 giugno al Centro Quake (via Eraclea 25), dalle 19 verranno offerti assaggi e storie dalla Romania con l’associazione Romania Mare, mentre alle 20 sarà proiettato Contro l’ordine divino, di Petra Biondina Volpe. La serata è a libero accesso, per ragazzi e adulti.

Ambientata in Svizzera nel 1971, è la storia di Nora, una giovane madre e casalinga. La campagna svizzera non è colpita dai disordini sociali che il movimento del'68 si porta dietro. Neanche la vita di Nora ne risente; è una donna tranquilla, amata da tutti. Fino a quando inizia a battersi pubblicamente per il suffragio femminile, diritto acquisito in Svizzera solamente in quell’anno.

Il Centro Quake è uno spazio di aggregazione giovanile, pensato per i ragazzi e le ragazze di età compresa fra gli 11 e i 17 anni.

L'associazione Rumena–Moldava Romania Mare è nata nel 2003 con il fine di accogliere cittadini stranieri, prevalentemente donne, senza alcuna distinzione, per favorire lo scambio e l’Integrazione culturale. In particolare l’integrazione dei cittadini rumeni nella comunità italiana, preservando la ricchezza della loro cultura d’origine, per diventare un vero ponte di connessione e dialogo tra due nazioni diverse.

La rassegna CineSpeyer è promossa da CittAttiva e Villaggio Globale Coop.Sociale nell’ambito del Festival delle Culture e con il contributo di Romagna Acque.