Cinzia Bomoll a Ravenna e Massa Lombarda per presentare il suo ultimo film

Doppio appuntamento con Cinzia Bomoll nelle arene estive di Cinemaincentro: martedì 25 luglio la regista e scrittrice emiliana passerà prima all’Arena in Massa di Massa Lombarda e, successivamente, alla Rocca Brancaleone di Ravenna in occasione della proiezione del suo ultimo film, La California.



Girato tra le infinite pianure della bassa emiliana, dove gli orizzonti piatti e la vita ciclica e sospesa rimandano a quella che è stata la terra di frontiera per definizione, il profondo ovest del Nord America. La California, appunto, che in questo film è una località del modenese, è provincia estrema degli ultimi decenni del secolo scorso, apparentemente immobile ma pronta a scuotersi e a rivelarsi – e a rivelare quanto si cela sotto il velo del torpore – nel momento in cui una ragazza viene trovata morta. Questa è la premessa che permette a Cinzia Bomoll di tessere una storia di formazione che tocca i temi eterni dei legami familiari, dell’amore e della perdita. Il risultato è un film originale e coraggioso, con un cast che include le gemelle Provvedi (in arte le Donatella), Lodo Guenzi e Andrea Roncato,



Cinzia Bomoll è un’autrice incredibilmente precoce (del 2006 il suo primo romanzo, del 2007 il suo primo lungometraggio, preceduti da numerosi racconti e cortometraggi) che conosce bene sia la California emiliana, dove è nata, sia quella statunitense, dove ha vissuto per un certo periodo della propria vita. Si è da sempre divisa tra scrittura e regia, fondando nel 2015 anche una casa di produzione indipendente che ha chiamato Amarcord. Di questo film ha curato anche la sceneggiatura insieme alla compianta Piera degli Esposti, figura di spicco della scena teatrale italiana che ha fatto anche da voce narrante e alla cui memoria il film è dedicato.

L’appuntamento è per le 21.15 a Massa Lombarda, dove la regista introdurrà il film, mentre a Ravenna sarà presente a fine proiezione, per rispondere alle domande del pubblico. Due incontri realizzati da Cinemaincentro con la collaborazione, rispettivamente, dei Comuni di Massa Lombarda e Ravenna e con il contributo di Fice (Federazione italiana cinema d’essai), in una sinergia che continua ad arricchire la programmazione delle arene estive delle due città con momenti di confronto, dibattito e approfondimento.

Prezzi (film italiani ed europei - Cinema Revolution): biglietto unico 3,50€.

Per informazioni e programmazione:

www.cinemaincentro.com

345.9520012 (dalle 10 alle 13)