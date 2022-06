Circo, teatro e musica a Villa Ortolani con la compagnia Nando e Maila

“Sonata per Tubi” è uno spettacolo dove la musica si mescola al teatro e al circo, creando momenti di poesia e comicità per un pubblico universale ed eterogeneo. Dal 2004 ad oggi, la Compagnia Nando e Maila ha realizzato oltre 1800 repliche in Italia e all’estero. Dello spettacolo di venerdì 17, ore 21, a Villa Ortolani a Voltana stupirà il fatto che tutto in mano agli acrobati potrà essere suonato (anche gli stessi spettatori!) in un crescendo di acrobazie, musiche e danze attraverso prove di coraggio, musicali e circensi passando per le musiche di Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong.

Biglietti su Vivaticket.com o presso le Tabaccherie Pimpinella, Ricci Picciloni (Lugo) o Biroblù (Voltana).