Passeggiate con Gusto: nuovi appuntamenti alla scoperta del borgo San Biagio

Il programma dell’iniziativa “Passeggiate con Gusto – Visite insolite alla scoperta di Ravenna” rinnova i due appuntamenti speciali dedicati all’antico Borgo San Biagio di Ravenna organizzati dal Circolo Aurora in collaborazione con Cristiana Zama, guida turistica abilitata. Due ulteriori serate dedicate ai soci del circolo e di Slow Food, ma aperte anche ai non soci, con due itinerari diversi di un’ora e mezza, con partenza alle ore 19:00, che si snodano per le vie di Ravenna, partendo dalle porte della città per raggiungere il Borgo San Biagio alla scoperta di particolari nascosti, dettagli inusuali e storie insolite, e che si concludono alle 20.30 con un aperitivo rinforzato.

Il primo appuntamento è il 23 settembre ore 19:00 con ritrovo a Port’Aurea, l'itinerario poi tocca il Giardino del labirinto, si passa lungo le mura, visita al Santuario di Santa Maria del Torrione, aperto per l’occasione, e qualche via del borgo per raggiungere il circolo. Ore 20:30 si conclude con un aperitivo rinforzato alla scoperta della cultura marinara ravennate con racconti su storia, tecniche di pesca e tradizioni della marineria ravennate. Menu: Calice di vino con Piada con Saraghina / Crostini con Carpaccio di Cefalo / Pasta con le Sarde / Impepata di Cozze.



Secondo appuntamento il 7 ottobre ore 19:00 con ritrovo e partenza da Porta Adriana, ci si inoltra nel borgo San Biagio con visita alla chiesa, via Maggiore e qualche via del borgo per raggiungere il circolo. Ore 20:30 si conclude con un aperitivo rinforzato alla scoperta dei prodotti della campagna ravennate con racconti su storia e tradizioni della nostra terra. Menu: Calice di vino con Piada e Squacquerone / Pane Tostato con Dadolata di Pomodoro, Cipolla di Medicina e Origano Fresco dell’Orto / Gramigna con Salsiccia e Piselli / Frittata di Verdure



Costo: €. 20,00 per i soci Circolo Aurora e Slow Food, €. 23,00 per i non soci. Include la visita, il noleggio delle radioguide e l’aperitivo rinforzato. Posti limitati. È richiesta la prenotazione e va effettuata anticipatamente su ravennaexperience.it, tramite la piattaforma eventbrite.it, dove è possibile trovare la scheda di ogni appuntamento effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, oppure contattando direttamente la guida.