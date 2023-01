Circuito gastronomico e degustazioni: torna la "Sagra del Cardo di Cervia"

Prezzo non disponibile

Dal 28/01/2023 al 29/01/2023

Nel weekend tra sabato 28 e domenica 29 in Piazza Garibaldi e il centro storico di Cervia saranno la cornice della “Sagra del Cardo di Cervia”. Saranno presenti vari stand gastronomici, nei quali sarà possibile degustare ed acquistare direttamente del produttore innovativi prodotti legati a questo particolare ortaggio di sabbia dalle importanti qualità nutritive ed energetiche, ricco di vitamina C e vitamina B5, come tisane, liquori, marmellate, paté. Negli stand si potranno provare fantastici piatti a base di cardo cucinati da chef della zona.

I ristoratori cervesi daranno vita al “Circuito Gastronomico del Cardo”, presentando particolari menù sia di pesce che di carne a base di questo prelibato ingrediente. Un’occasione unica per gustare proposte gastronomiche legate alla tradizione, ma allo stesso tempo rivisitate con sapiente innovazione. Spettacoli e appuntamenti musicali sia sabato che domenica animeranno l’atmosfera del centro storico. Nel weekend inoltre raddoppia "A spass par Zirvia", che sabato e domenica propone tantissimi stand artigianali e alimentari con i prodotti tipici da tutta Italia, e saranno esposti da Piazza Garibaldi a Piazza Pisacane a Viale Roma.