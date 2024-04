Festa della Liberazione: a Castel Bolognese arriva Cisco, ex leader dei Modena City Ramblers

Entrano nel vivo gli appuntamenti per il 79° Anniversario della Liberazione di Castel Bolognese: Stefano “Cisco” Bellotti dialoga con Luigi Bertaccini venerdì 12 aprile 2024 alle 21 presso la Biblioteca Luigi Dal Pane di Castel Bolognese, Piazzale Poggi 6.

Stefano Bellotti, in arte “Cisco”, cantautore italiano di musica folk rock ed ex frontman dei Modena City Ramblers, ripercorrerà la sua carriera fatta di musica ma anche di impegno raccontando i suoi oltre 30 anni di carriera in cui si sono intrecciate varie esperienze: con i Modena City Ramblers, con la Bandabardò senza tralasciare la carriera da solista.

Cisco entra a far parte all’età di 24 anni dei Modena City Ramblers e ci rimane fino al 2005, collezionando oltre 1.200 date in Italia e in Europa: 8 album, un milione di dischi. Nel 2006 inizia la sua carriera da solista pubblicando il disco “La lunga notte”, a cui seguono “Il mulo” (2008), “Fuori i secondi” nel 2012, “Matrimoni e funerali” (2015), “Dinosauri” (2016), Indiani e Cowboy" (2019) e "Canzoni dalla soffitta" (2021) e ancora i live “Dal vivo – Volume uno” (2009) e “Dal vivo – Volume due” (2013).

Ultimo suo lavoro, e undicesimo del gruppo musicale Bandabardò, è "Non fa paura" (2022) nato da un lungo tour insieme alla Banda, nel ricordo del compianto Erriquez con la voglia di condividere e continuare a portare ovunque, lo spirito della Banda con il contributo dell'amico Cisco.

L’evento è promosso dall'Amministrazione Comunale di Castel Bolognese in collaborazione con il Comitato Unitario Antifascista. L’ingresso è libero e gratuito.