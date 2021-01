Città attiva, due talk online per conoscere le associazioni del territorio

Continuano i talk online di CittAttiva, il centro di partecipazione civica, mediazione sociale e cittadinanza attiva del Comune di Ravenna. Un appuntamento a settimana per incontrare e conoscere le realtà legate a CittAttiva e che collaborano con il servizio per il miglioramento della città e delle relazioni sociali nella comunità.

Mercoledì 20 gennaio, alle 20.30, CittAttiva incontra Romania Mare, associazione di promozione sociale che si occupa di sostenere e formare le assistenti familiari e domiciliari.

Lunedì 25 gennaio, alle 18.30, CittAttiva incontra Fiab Ravenna - Federazione Italiana Amici della Bicicletta - per confrontarsi sul tema della mobilità sostenibile, come possibile azione concreta per contrastare l’emergenza climatica, anche alla luce dell’emergenza sanitaria in atto. Entrambi gli appuntamenti sono in diretta sulla pagina facebook CittAttiva Ravenna.