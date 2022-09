Vinili di musica classica ai giovani: il negozio ravennate rilancia la sua iniziativa con un concerto

Vinili in regalo a tutti i giovani under 30. Sabato 1 ottobre il negozio di musica di Ravenna Jean Music Room ripropone la sua iniziativa "Classica ai Giovani". Il negozio regala vinili o cd di musica classica a ragazze e ragazzi under 30 dalle ore 10 alle 20, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla musica e alla cultura. La giornata prevede anche un appuntamento con la musica live, alle ore 17, un concerto di violini organizzato con la Young Musicians European Orchestra - di Paolo Olmi. Un'occasione per poter ascoltare i violini delle due talentuose Sara Sole Stojmenov ed Elisa Zannoni.