Classici del giallo da riscoprire con la rassegna "Libri sotto il faro"

Quella di giovedì 4 agosto, ore 21, al Bar Timone di Marina di Ravenna, è una serata dedicata ai classici del giallo con la collana I Cormorani di Clown Bianco Edizioni, che porta il pubblico alla riscoperta (o alla scoperta) di storie dimenticate.

Vania Rivalta (editor) e Nevio Galeati (esperto di letteratura di genere) parleranno di "Tornata in vita" di Grant Allen (tradotto per la prima volta in italiano da Maria Silvia Avanzato per Clown Bianco) e de "L'assassinio nel vicolo della Luna" di Jarro, riproposto in una versione editata. Una serata di aneddoti e curiosità in cui verrà sfatato anche qualche mito. Ingresso libero. Chi vorrà potrà cenare al Bar Timone, previa prenotazione allo 0544 530585.