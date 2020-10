"Classis for kids" parte con un laboratorio per creare i mostri della mitologia con l'argilla

Da sabato 31 ottobre a sabato 19 dicembre, presso il Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio la sezione didattica di RavennAntica presenta la nuova rassegna di eventi "Classis for Kids": visite animate, racconti sui miti greci e laboratori creativi rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Il programma delle attività parte dunque sabato 31 ottobre, ore 16, con "Mostri ed esseri mitologici", un percorso alla scoperta dei mostri della mitologia greca, in compagnia di Ulisse e Polifemo. L'appuntamento comprende un laboratorio creativo per realizzare mostri in argilla.

Prenotazione obbligatoria: 0544 473717 (da martedì a domenica, ore 10 – 17). Attività per bambini dai 6 agli 11 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Tariffe: € 6 a bambino.