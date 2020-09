Claudio Bisio e Gigio Alberti portano in scena la commedia "Ma tu sei felice?"

Il Teatro Masini di Faenza riapre le sue porte al pubblico, agli artisti, allo spettacolo dal vivo. Le APeRTure di teatro contemporaneo partono nelle vesti di due umanissimi e comici antieroi. Claudio Bisio e Gigio Alberti portano dal web al palcoscenico Ma tu sei felice?, lettura spettacolo tratto dall’omonimo libro di Federico Baccomo, nonché commedia dell’assurdo con finale a sorpresa, in scena giovedì 1 e venerdì 2 ottobre alle ore 21.

Due uomini seduti al bar. Parlano, parlano... Intorno a loro nessuno. Nemmeno i camerieri che dovrebbero portare da bere. Situazione strana. Ma i due non ci badano. Parlano. Di tutto. Mogli, figli, parenti, giovani e vecchi, avventure, tradimenti, scuola, medicina, amici, lavoro, criminalità. I due, Vincenzo e Saverio, sono benestanti, hanno tutto quello che si potrebbe volere, forse anche di più. Ma niente va, secondo loro, come dovrebbe andare. E così snocciolano le loro teorie, le loro ricette per la soluzione di ogni problema. Che rivelano tutti i peggiori difetti dell’uomo. Maschilismo, egocentrismo, razzismo, faciloneria, superficialità. Ma lo fanno con un un’inconsapevolezza totale, con un candore talmente assoluto, da risultare simpatici. Da una sola domanda rifuggono. Come se fosse pericolosa da affrontare. Come potesse fare cadere il castello di carte che stanno costruendo. E la domanda è: “ma tu sei felice?”. E quella che sembrava essere una tranquilla chiacchierata al bar, si rivelerà essere qualcosa di più.

Biglietti: da 14 a 27 euro.