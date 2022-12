Claver Gold torna in concerto con l'album "Questo non è un cane"

Dopo il tour autunnale, il rapper Claver Gold torna dal vivo con il suo ultimo lavoro discografico, “Questo non è un cane”, sui palchi dei club di tutta Italia. Il 25 marzo il rapper marchigiano sarà al Rock Planet di Pinarella di Cervia.

Per i fan sarà l’occasione di ascoltare dal vivo i brani dal repertorio di Claver Gold e le nuove tracce di “Questo non è un cane”, che ha debuttato al 4° posto della classifica dei vinili più venduti. Anticipato dai singoli “Malastrada” e “Mai Più” feat. Davide Shorty, questo ritorno attesta Claver come uno dei pesi massimi del rap in Italia: un disco dalle mille anime e che esplora tematiche che l’artista ha approfondito in questi anni di silenzio discografico.

L’ultimo album solista di Claver Gold risaliva infatti al 2017 con “Requiem”. Nel frattempo, una raccolta e uno straordinario progetto con l’amico e collega Murubutu, “Infernvm”, che ripercorre l’inferno dantesco in musica e tanti live. Sono stati anni di gran lavoro, in cui Claver Gold ha potuto osservare, assorbire, immagazzinare, riflettere, fino alla chiusura di questo nuovo disco e alla preparazione del nuovo spettacolo dal vivo.