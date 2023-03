Il virtuoso del clavicembalo Riccardo Tanesini in scena con "Maratona Bach"

Se confrontarsi con Bach rappresenta per ogni interprete una sfida, si può dire che l'esecuzione dell'Integrale di entrambi i Libri del "Clavicembalo ben temperato" sia una vera e propria impresa musicale. A raccogliere la sfida sarà il virtuoso del clavicembalo Riccardo Tanesini, protagonista della maratona musicale di 3 concerti promossa da LaCorelli per domenica 26 marzo presso la Sala San Carlo a Faenza (Piazza XVI febbraio, 4).

Faentino di nascita e formatosi con merito alla Scuola di Musica di Fiesole, Tanesini ha inanellato nel corso della sua carriera musicale una lunga serie di importanti riconoscimenti artistici, esibendosi in centinaia di concerti in prestigiose rassegne e festival alle tastiere di celebri organi e clavicembali storici. All'attività di Docente di Conservatorio affianca da sempre la ricerca, con la pubblicazione di una serie di testi didattici, cataloghi e contributi di tema musicologico. Tra le sue numerose registrazioni realizzate al clavicembalo figurano l’integrale delle Partite del Primo Libro di Girolamo Frescobaldi, l’opera completa dei Balli d’Arpicordo di Marco Facoli, l’integrale delle 7 Toccate per clavicembalo e dei 6 concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, e ancora, come continuista, l’integrale dei 12 concerti "Estro Armonico” di Antonio Vivaldi.

La Maratona Bach di domenica 26 marzo si snoderà nell’arco di una sola giornata e sarà suddivisa in tre concerti: il primo alle 11 del mattino, il secondo alle 17 e infine l'ultimo alle 20.45. L'appuntamento è alla Sala San Carlo a Faenza (Piazza XVI febbraio, 4). Biglietto per un concerto 5 euro, speciale maratona 3 concerti 10 euro.