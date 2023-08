Dai Clever Square a Cemento Atlantico: due giorni di musica con il festival di Bronson Recordings

Indirizzo non disponibile

Venerdì 1 e sabato 2 settembre arriva sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna il Festival di Bronson Recordings. "Tales from the Red Desert", questo il titolo della due giorni, vedrà protagonisti dieci artisti del roster dell’etichetta del Bronson, usciti dalla Zona d’Ombra (progetto di residenza artistica curato da Associazione Bronson) e pronti a presentare le loro ultime uscite o le anteprime dei nuovi album. Due giornate di live, showcase, djset ed eventi speciali. Venerdì, dalle 20, sul palco si esibiranno: Clever Square, Leatherette, Phill Reynolds, San Leo e Solaris. Sabato, dalle 20, spazio invece a: Cemento Atlantico, Eugenia Post Meridiem, R.Y.F., Sleap-e e Trust The Mask.