Clever Square, Giacomo Toni e il film "Leningrad Cowboys": il primo fine settimana con "Manualetto"

Si va alla scoperta del 'lato oscuro della Darsena' con l'edizione 2023 di "Manualetto". Quest’anno il padiglione temporaneo curato da Denara si trova vicino al ponte mobile, sul lato nord della Darsena. Nella vicina Area Tempus, si potrà bere, mangiare e usufruire dei servizi igienici. In caso di pioggia, tutti gli eventi si terranno al Cisim di Lido Adriano.

Questo il programma del primo weekend di spettacoli, dal 22 al 24 settembre. Venerdì si parte alle 18 con Denara e Studio Doiz che raccontano Manualetto 2023, modera Federico Savini. A seguire brindisi. Alle 21 scatta il live di Clever Square e alle 22.30 spazio agli Opez. Dalle 23.30 dj set. Sabato si parte alle 18.30 con Oscar De Summa in “Stasera sono in vena”, poi alle 21.30 il live di Giacomo Toni e Daniele Marzi, “Piano Punk Cabaret”. Dalle 23 dj set. Domenia alle 21 si chiude con la proiezione di “Leningrad Cowboys Go America” di Aki Kaurismäki, a cura di Filippo Perri. Manualetto continua poi nei successivi weekend.