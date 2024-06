"Clima con delitto": ai giardini Speyer uno spettacolo per spiegare il cambiamento climatico

Il 20 giugno, alle 21.30 ai giardini Speyer a Ravenna, nell’ambito della rassegna Cinespeyer, andrà in scena l’evento-spettacolo musicale “Clima con delitto - alla ricerca del colpevole del cambiamento climatico”, organizzato da Centro europe direct della Romagna e da Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità) del Comune di Ravenna. In “Clima con delitto” il mondo scientifico e dello spettacolo si incontrano in un percorso narrativo estremamente accattivante che, ondeggiando tra l’assoluto rigore scientifico dei contenuti e una chiave di lettura spesso ironica, rende protagonista lo stesso pubblico con l’obiettivo di spiegare il cambiamento climatico. Un tema complesso e le cui molteplici interconnessioni economiche, sociali e culturali sono difficili da comunicare correttamente, così come le sue cause, i suoi effetti coinvolgendo i non addetti ai lavori.

La necessità di comunicare il cambiamento climatico è tuttavia non più rinviabile. È necessario promuovere un cambio di comportamento, dal più piccolo al più grande, per affrontare quello che nella visione un po’ provocatoria di Daniele Pernigotti, biologo, autore e giornalista esperto in cambiamenti climatici, prende addirittura i contorni di un delitto, anzi del delitto del secolo. Voce narrante Daniele Pernigotti, voce cantante Sergio Renier, chitarra e cori Ettore Pernigotti. L’incontro è aperto alla cittadinanza ed è gratuito.