Viaggio a Cuba con Leydis Mensez e i Cerretera Central in concerto a Lavezzola

Domenica 14 luglio alle 21 ai Concerti in villa a Lavezzola sarà ospite la cantautrice Leydis Mendez con il collettivo Carretera Central, composto dalla Mendez (voce e chitarra), Marco Catinaccio (percussioni), Carlos Gonzales (tastiera), Gianluca Nuti (tres cubano). Cubana di origine, Leydis Mendez propone un viaggio dentro la grande cultura musicale della sua terra, per scoprirne le radici. Con un disco d’esordio dal titolo Amo mi tierra, Leydis ci propone un inno alla sua Cuba che si dipana dentro dodici inediti scritti da lei e dal musicista Cesar Lozada, che ha contribuito agli arrangiamenti di tutto il disco.

Immersione e nostalgia, un viaggio nel cuore delle origini, ma anche un modo personale di ritrovare Cuba e le sue antiche tradizioni, dalla terra guajira del «son» e della «vieja trova santiaguera» fino al bolero, al cha-cha-cha, salsa e tantissimo altro. Un tour musicale che Mendez porta avanti con il collettivo Carretera Central fondato assieme con il chitarrista Gianluca Nuti, colonna portante del progetto.

Il concerto è a ingresso gratuito.

Durante tutte le serate saranno sempre visitabili le mostre "La Giostra dei Roman" e "Disegni dispersi". I Concerti in Villa sono organizzati dall’associazione Happywood in collaborazione con il Comune di Conselice e fanno parte del progetto di rete "Radici e ali 2024" ideato dai Comuni di Bagnara di Romagna, Conselice, Fusignano, Massa Lombarda, Russi e Sant'Agata sul Santerno, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 986921.