Nei venerdì mattina d'estate l'iniziativa "Ti Porto a colazione"

Venerdì 12 luglio, e tutti i venerdì mattina fino al 30 agosto, alle ore 9, presso il sito archeologico dell'Antico Porto di Classe è in programma "Ti PORTO a colazione", visita guidata ad aggregazione libera per scoprire come funzionava l'antico scalo marittimo con i suoi magazzini, quali merci arrivavano via nave a Ravenna e chi erano le persone che le accompagnavano.

Al termine del percorso di visita la guida consegnerà a ciascun partecipante un coupon colazione, comprensivo di un caffè o cappuccino e una brioche a scelta e accompagnerà il gruppo presso la pasticceria convenzionata "Bar pasticceria Michele Stella", in via Romea Sud, a pochi passi dal sito archeologico. Tariffa: euro 8 a persona (comprende l'ingresso all'Antico Porto, la visita guidata e il coupon colazione). Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: www.ravennantica.it oppure 320 9539916.