Colombi in mostra all’ex convento

Il 18 e il 19 febbraio appuntamento all’Ex Convento dell’Osservanza di Brisighella - dalle 10.00 alle 17.00 – con la 48a mostra di colombi ornamentali, organizzata da ACR (Associazione Colombofila Ravennate). I visitatori avranno la possibilità di apprezzare numerose razze di origine italiana e straniera, con una rappresentanza di oltre duecento colombi ornamentali di pura razza. Tra le razze esposte, la “Romano” e la “Reggianino”, rispettivamente la più grande e la più piccola. Come in tutte le mostre-concorso, gli esemplari verranno giudicati da un gruppo di esperti che sceglieranno i colombi più belli compilando un cartellino che verrà appeso ad ogni gabbia e che costituirà il “biglietto da visita” di ogni soggetto.

Saranno esposti alcuni colombi di una razza autoctona, come il “Romagnolo”, molto apprezzato anche all’estero. Tutti i soggetti esposti, vaccinati con tanto di certificazione sanitaria, ed esenti da qualsivoglia malattia, sono frutto di lunghe selezioni da parte di allevatori che, grazie alla loro passione, ci permettono di ammirare alcune razze che durante il periodo bellico erano in via di estinzione. La sistemazione in gabbie, comode, ma che imprigionano questi rari esemplari, dura pochi giorni. Infatti, le normali collocazioni sono ampie voliere o giardini, aie di case coloniche o parchi naturalistici.

Ingresso gratuito.