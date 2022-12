Comaneci e Phill Reynolds presentano i nuovi album al Bronson

Comaneci e Phill Reynolds arrivano in concerto al Bronson di Ravenna per presentare i nuovi album. L'appuntamento è per mercoledì 28 dicembre alle 22 al locale di via Cella 50 a Madonna dell'Albero.

“Anguille”, il nuovo lavoro dei Comaneci, è un disco di perseveranza e trasformazione: nato e cresciuto in tempi di lontananza e limitazioni, ha cercato di trasformarsi in un’occasione per esplorare nuovi orizzonti. Hanno collaborato al disco Tim Rutili dei Califone e Troy Mytea aka Dead Western con le loro voci meravigliosamente stranianti, e Luca Cavina (Zeus, Arto, Calibro 35) con eleganti parti di basso e synth. Lo stesso Cavina sarà lo special guest del loro live al Bronson. Phill Reynolds è l’alter ego dark alt-country del singer-songwriter e one man band veneto Silva Cantele. Fulminato in tenera età dai Beach Boys, durante gli anni ‘90 appassionato soprattutto di punk californiano, si è fatto le ossa alla guida di vari gruppi post-hardcore. “A Ride” è il suo quarto album da solista, un concept album on the road che scaraventa l’ascoltatore al suo interno. Cioè dentro un viaggio su strada, una storia immaginaria che riguarda gli ultimi tre giorni di vita di un fuggiasco statunitense, un uomo travagliato il cui passato si ripresenta a perseguitarlo.

L’anguilla rappresenta un enigma. ?E? pesce ma anche altro, serpente, verme, mostro marino.? La figura dell’anguilla spinge a perseverare nella ricerca, a prescindere da quanto tempo sia necessario o da quanto disperata sia l’impresa. La sua vita e? un dilemma che spinge i ricercatori all’ostinatezza. Anguille e? un disco di perseveranza e trasformazione: nato e cresciuto in tempi di lontananza e limitazioni, ha cercato di trasformarsi in un’occasione per esplorare nuovi orizzonti. La produzione vede in regia di registrazione, mixaggio e mastering Mattia Coletti, collaboratore di lunga data della band. Il lavoro e? stato realizzato in due anni e inciso non in studi di registrazione ma in luoghi altri, quali lo spazio teatrale dell’Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino e una casa in collina a Cartoceto, luoghi che hanno caratterizzato l’album con i loro suoni e il loro potenziale immaginifico. I testi sono elaborazioni di o testi poetici per intero, rappresentano un “a capo” costante, un vertere continuo per un nuovo inizio. Hanno collaborato al disco Tim Rutili dei Califone e Troy Mytea aka Dead Western con le loro voci meravigliosamente stranianti e Luca Cavina (Zeus, Arto, Calibro 35) con eleganti parti di basso e synth.

A Ride è il nuovo concept album on the road di Phill Reynolds, uscita nel giugno 2022 per Bronson Recordings, anticipato dal primo singolo This Isn’t Me. Un album che è un viaggio on the road, un mistero avvincente, una storia oscura di redenzione come nella migliore tradizione alt-country americana. This Isn’t Me, nello specifico, racconta la fuga con voce vissuta, temprata dal sale dell’esperienza, e con una melodia scandita da un fingerpicking incalzante che diventa corsa epica e forsennata. “Questo” è senz’altro Phill Reynolds, finalmente di ritorno.