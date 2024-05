Come scegliere le fragole migliori? Si scopre al biomercato di Alfonsine

Mercoledì 8 maggio al Biomercato di Alfonsine verrà riproposta la consueta merenda del primo mercato del mese, sempre dalle 16:00 alle 19:00 in Piazza Monti.

"Siamo al mercato, in questo caso al Biomercato di Piazza Monti ad Alfonsine, è un mercoledì, vogliamo fare la spesa: un po' di miele, il pane, magari un salamino, del formaggio e, visto che dicono che fanno tanto bene, infiliamo nella borsa anche due verdure! Ma ogni tanto ci assale qualche perplessità: perché ha quel colore, perché è così piccola o così grande, perché non c'è più, come mai è meno dolce o più salato? Ecc.ecc. A chi si rivolgono tutte queste domande? A chi, se non a chi produce ciò che vende e ci mette la faccia! Allora ecco una piccola nuova rubrica del Biomercato, domande e risposte sui prodotti e i metodi di ogni bancarella del mercato fra quelle che più di frequente i clienti sottopongono!".

Come mai le prime fragole sono grosse, saranno mica di serra? "Le prime fragole sono generalmente le più grosse perché sono la maturazione del primo fiore prodotto dalla pianta, cosa che succede in molte piante da frutto tipo mele, pere e mele, quindi un fiore molto più grosso e soprattutto singolo in cui la pianta riesce ad impegnare molte energie. Le fragole a seguire saranno più piccole in quanto la produzione dei fiori sarà più copiosa rispetto alla prima e la pianta col passare della stagione si “stancheranno” sempre di più. Naturalmente tutto questo sempre a dipendenza degli eventi metereologici e del clima della stagione, non è raro infatti che molti “fioroni” producano fragoloni deformi in caso di repentini cali di temperatura al di sotto o vicino allo zero termico. Altro discorso riguarda la “serra” nel nostro caso si tratta più di tunnel di protezione, soprattutto dagli eventi atmosferici. Si, è vero che mettere a riparo le piantine di fragole le spinge ad anticipare la produzione, ma non scaldando la serra (con apparecchiature a gas o gasolio, il cui utilizzo in questo caso non sarebbe proprio in linea con i principi, almeno etico del Biologico) si tratta di un anticipo di massimo una decina di giorni. Il vero scopo del tunnel è quello di proteggere i frutti dalle intemperie e soprattutto dall'umidità dell’aria cosa che induce i frutti a marcire. In bio la cura delle marcescenze sui frutti è praticamente impossibile, l’unica soluzione è eliminare i frutti marci o con principio di marcescenza con gran perdita di produzione. Tutte e due le situazioni di cui sopra sono sempre e comunque gioia e dolori condizionate dal clima e dal meteo".