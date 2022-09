Come è fatto: una visita e un laboratorio alla scoperta di saba e savor

Campagna Amica propone la seconda tappa di "Com'è fatto... cosa metto nel piatto?", il calendario di visite guidate esperenziali in fattorie, aziende agricole, caseifici, frantoi, cantine che consentono a bimbi e famiglie di scoprire da vicino le micro-filiere agricole di qualità e il ‘cammino’ del cibo giusto dal campo alla tavola.

L'appuntamento di domenica 2 ottobre sarà incentrato sul ‘gusto dell’attesa’ e condurrà grandi e piccoli sulle colline di Brisighella, per l’esattezza al Laboratorio artigianale dell’azienda “I Colori della Frutta’. Qui Campagna Amica, in collaborazione con Kid Lights, propone un agri-laboratorio dedicato a Saba e Savor. Un’occasione per rilassarsi tra la natura autunnale, inebriarsi di antichi profumi e gustare prodotti tipici romagnoli ormai scomparsi dalle nostre tavole.

Il laboratorio per bambini si svilupperà attorno ai temi della pazienza, della dedizione e dell'attesa. L'antica tradizione romagnola narra, infatti, che il segreto per ottenere una Saba e un Savor speciali altro non sia che il tempo: ore ed ore a prendersi cura del mosto che pian piano si trasforma prima nel cosiddetto "miele d'uva" e poi in confettura. Mentre i più piccoli sperimenteranno le fasi di preparazione di queste antiche tipicità romagnole, gli adulti si rilasseranno con una degustazione guidata dei prodotti aziendali. Informazioni e prenotazioni sul sito di Kid Lights (prezzo: 18 euro).