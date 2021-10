Largo alla comicità con il nuovo spettacolo di Davide Dalfiume “Ci piace la pace”

Sabato 30 ottobre si celebra il ritorno della tradizionale rassegna “Una Massa di Risate”, protagonista della stagione teatrale invernale alla Sala del Carmine a Massa Lombarda. Lo spettacolo di apertura della rassegna è del comico Davide Dalfiume che porterà in scena “Ci piace la Pace”. Questa serata avrà una duplice valenza. Da una parte sarà il primo appuntamento della stagione e dall’altra si collegherà a un tema molto caro all’Amministrazione, cioè il miglioramento dei rapporti all’interno della comunità locale per vivere in una dimensione serena e di pace.

È proprio questo il tema al centro del primo appuntamento della rassegna “Una Massa di Risate”, sabato 30 ottobre ore 21.00, nel quale Davide Dalfiume porterà in scena “Ci piace la pace”, uno spettacolo da tempo tenuto nel cassetto. Uno spettacolo che vuole essere naturale, spontaneo, semplice che tenta di costringerci a riflettere su di noi. “La pace è un desiderio senza età, non ha colore di pelle, non ha etnia, è un’esigenza primordiale di tutti noi”. Per celebrare questa giornata festosa e di ritorno in Teatro con tutti gli abbonati e gli affezionati, l’entrata di questa prima serata speciale sarà a offerta libera. Nel corso della giornata sarà aperta anche la biglietteria del Teatro per informazioni e vendita abbonamenti (orario 9.00 – 12.30 e 19.00 - 21.00).

“Riaprire il palco della Sala del Carmine finalmente in piena capienza ci riempie di positività - commenta Elisa Fiori, Assessore alla Cultura - Sarà una stagione teatrale all’insegna della ripartenza e grazie alla collaborazione oramai collaudata con la Bottega del Buonumore abbiamo deciso di celebrare questo “nuovo inizio” con un evento capofila, uno spettacolo corale, oltre ai consueti quattro spettacoli, per parlare di pace, nel suo significato più ampio.

Un argomento che da sempre sta a cuore a questa Amministrazione Comunale, a cui vogliamo dare il massimo risalto e su cui dobbiamo continuare a riflettere, perché la pace, intesa anche come armonia, attenzione e cura per gli altri, va coltivata giorno dopo giorno partendo dai gesti quotidiani di ognuno di noi.”