Da Zelig a Striscia, passando per il Tale e Quale Show: a Massa Lombarda arriva Claudio Lauretta

Sabato 24 febbraio alle ore 21, per la rassegna teatrale “Una Massa di Risate”, salirà sul palco della Sala del Carmine a Massa Lombarda il comico Claudio Lauretta con lo spettacolo dal titolo “Nei miei panni”.

Claudio Lauretta è un imitatore, attore e comico camaleontico e trasformista, con una formidabile mimica facciale ha dato vita alle sue personalissime imitazioni di noti personaggi pubblici del panorama italiano. È stato protagonista a programmi televisivi come Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Le Iene, Colorado, Mai dire Talk, Voice Anatomy, Step Stasera tutto è possibile, Fake Show e Tale e Quale Show.

“Nei miei panni” è un’espressione idiomatica "indossare" i panni di altri come sua valvola di sfogo. Lauretta per quasi due ore, monologa, canta, imita, entra ed esce da questo a quel personaggio in modo elegante, dove grazie alle sue pennellate comportamentali ne offre un suo personalissimo ritratto. Nelle parti cantate, rigorosamente dal vivo, è accompagnato da tre bravi musicisti, il suo storico chitarrista e spalla Sandro Picollo, alle tastiere Egidio Perduca e al basso e percussioni Mauro Isetti.

Costo biglietti: nel 1° settore poltrone intero 14 euro, ridotto 12 euro; nel 2° settore sedie intero 12 euro, ridotto 10 euro. Le riduzioni riguardano i giovni fino a 25 anni, gli over 65 e i soci di La Bcc Ravennate, Forlivese e Imoles. I biglietti sono in vendita su ciaotickets.com. Nelle giornate di spettacolo la biglietteria apre alle ore 19.30 presso la Sala del Carmine. Per informazioni telefonare al 393.0692223.