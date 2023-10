Coming out day, le iniziative del Centro antidiscriminazioni Lgbti di Ravenna

In occasione del Coming out day, il Centro Antidiscriminazioni Lgbti di Ravenna organizza l’incontro “Abbracciamo l'Autenticità: Celebriamo il Giorno del Coming Out 2023”. L’evento realizzato con il sostegno di Unar, si terrà venerdì 13 ottobre alle 18.30 presso la sede del Centro Antidiscriminazioni Lgbti in Via Enrico Berlinguer 7. Parteciperanno Natascia Maesi prima donna Presidente di Arcigay e Antonio Auriemma Responsabile nazionale di Arcigay Giovani. Introduce Ciro Di Maio Coordinatore del Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ e presidente Arcigay Ravenna.

L’obiettivo dell’evento è quello di celebrare il coraggio e l'autenticità delle persone Lgbtqia+ che hanno condiviso la loro vera identità con il mondo. Un momento di riflessione, sostegno e confronto nel quale saranno protagoniste le storie di coming out raccolte sotto forma di testimonianze. Nel corso dell’incontro si parlerà anche di supporto per chi fa coming out attraverso i sevizi del Centro. Dopo l'evento, è prevista una pizzata informale di socializzazione. Sarà un'opportunità per incontrare nuove persone, condividere esperienze.

“Vogliamo confrontarci su come possiamo contribuire a creare ambienti più accoglienti e inclusivi. E fare in modo che il coming out sia una dichiarazione di felicità che chiunque possa fare e non un privilegio riservato solo a chi può permettersi di dichiarare la propria identità senza subire pesanti conseguenze in famiglia, sul lavoro, a scuola” ha dichiarato Ciro Di Maio Coordinatore del Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ e presidente Arcigay Ravenna.

Sabato 14 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 presso la sala “Silvio Buzzi” in Via Enrico Berlinguer 11 si terrà il seminario dal titolo “Comunicare le differenze”, l’evento formativo progettato con l'obiettivo di sensibilizzare i professionisti della comunicazione al potere delle parole e delle immagini, incoraggiandoli a utilizzare un linguaggio verbale e visivo che sia rispettoso delle differenze e non discriminatorio.

Tutti gli eventi sono realizzati con la collaborazione di Arcigay Ravenna e sono tra le azioni previste nel progetto Campagna di comunicazione, sensibilizzazione e informazione sui diritti delle persone LgbtiQ “Ti ricordi quando c’era la discriminazione?”, realizzato grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità - Unar Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione volte a sensibilizzare e informare la cittadinanza sui diritti delle persone Lgbtiq, nell’ambito del PON inclusione FSE 2014 - 2020 - Asse 4 “Capacità amministrativa” - Obiettivo specifico 11.3 - Azione 11.3.3” J53B18000090007 - Convenzione del 14 aprile 2023.