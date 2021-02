Commemorazioni, libri e videointerviste per ricordare i martiri delle foibe

Cervia celebra il Giorno del Ricordo dedicato ai “Martiri delle Foibe” e all’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, anche se a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare il consueto programma ricco di mostre, incontri e iniziative.

Il 10 febbraio l’Amministrazione comunale depone la corona commemorativa nel Parco pubblico intitolato ai “Martiri delle Foibe”. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle disposizioni e delle norme legislative sul coronavirus.

In parallelo la Biblioteca comunale ‘Maria Goia’ dedica al Giorno del Ricordo due iniziative. Una vetrina tematica di libri che trattano il tema dei martiri delle foibe e delle vittime dell’esodo istriano, fiumano e dalmata (consultabile online). Per chiedere in prestito i libri rivolgersi alla biblioteca. Inoltre sul sito della biblioteca sarà visibile una videointervista con la testimonianza di Ileana Montini, nata a Fiume da genitori romagnoli.