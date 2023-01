La compagnia Almatanz in scena con il balletto "Il lago dei cigni"

Il lago dei cigni, con le celebri musiche di Peter Ili? ?ajkovskij, uno dei balletti più importanti, conosciuti e amati dal grande pubblico, giunge al Teatro Masini di Faenza, venerdì 13 gennaio alle ore 21, nella lettura coreografica di Luigi Martelletta della Compagnia Almatanz. In scena un ensemble di 10 danzatori, con Maria Chiara Grasso e Alessio Ciaccio interpreti dei ruoli principali.

Lo spettacolo nasce da un’idea che da molti anni il coreografo Luigi Martelletta inseguiva e desiderava mettere in scena: la sua lunga ed intensa carriera come primo ballerino al Teatro dell’Opera di Roma ed in tanti altri teatri Italiani ed Europei gli ha permesso di studiare, danzare ed esaminare molte volte questo spettacolare balletto. La coreografia originale del repertorio classico infatti non ha mai sottolineato alcuni aspetti del libretto, che però in questa versione verranno analizzati e sviscerati; la drammaturgia classica dell’azione coreografica - teatrale del balletto infatti, è abbandonata a favore di una forma di riappropriazione della realtà e dell’esperienza comune basata sui particolari e sulle singole situazioni riunite tra loro in collage ampi e sfaccettati, secondo una metodologia di lavoro di ricerca e di graduale progresso. Fortemente legato alla tradizione accademica, Luigi Martelletta proporrà un lavoro stilisticamente più snello, più vivace, alleggerendo tutti i manierismi e le pantomime che fanno parte del repertorio classico, ma che ormai risultano inutili, pesanti e noiose. Non mancheranno però tutte quelle danze e quell’itinerario danzato che molti conoscono e si aspettano: i cigni, la danza spagnola, la danza russa, il valzer, i passi a due, e molto molto altro.

Biglietti: da 29 a 16 euro.