Tre farse in scena a Porto Fuori con la Compagnia del Buon Umore

Torna sul palco dopo l'intensa stagione del 2023 la Compagnia del Buon Umore che sabato 27 aprile, alle ore 20.30, andrà in scena, a Porto Fuori, con tre nuove farse: "La lengua dal donn"; di autore anonimo; "Tutta colpa di una vacca" di Nevio Spadoni; "Torna l’oss" di autore anonimo.

In "La lengua dal donn" marito e moglie per ripicca decidono di restare muti per non andare a chiudere la porta di casa, al piano terra. Di qui un susseguirsi di equivoci e premure interessate del vicinato, che li credono in fin di vita.

In "tutta colpa di una vacca" un mezzadro delle nostre campagne deve recarsi all’anagrafe per un certificato. Giunto in piazza del Popolo si trova a dover rispondere a domande di alcuni turisti con esiti divertenti. Giunto all’anagrafe non conosce il suo vero nome e l’impiegata comunale, dopo alcuni tentativi di aiuto lo respinge. Stessa sorte incontrerà, dal medico di famiglia a cui si rivolge perché la moglie è rattristata per la perdita della loro vacca Gelinda.

In "Torna l’oss" si parte con la vicenda che vede paese diffodnersi la voce che Tugnin, un vecchi e malandato benestante di campagna, reduce da una sbornia memorabile, sta per morire. La sua casa si riempie, ben presto, di impostori che dichiarando parentele strampalate pretendono di ereditarne il patrimonio. Ma il sangiovese perde i suoi effetti su Tugnin, ridiventa padrone di casa sua.

La regia è di Cesare Falmigni, con sul palco Valeria Antonelli, Roberto Asioli, Maria D’Agostino, Illiana Fabbri, Stefano Facchini, Cesare Flamigni, Remo Gatta, Alessandra Minelli, Sara Minguzzi, Maria Grazia Parisi, Enrico Perini, Giorgio Ravaioli, Luciano Tassinari

Supporto tecnico a cura di Massimo Brandolini, scenografo, e David Alessandrini, tecnico audio e luci.

La compagnia del buon Umore è un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1952 da don Francesco Fuschini, parroco e letterato molto noto ed amato a Porto Fuori e Ravenna. Le radici della Compagnia risalgono al 1946.