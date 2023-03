La compagnia di Marescotti debutta a teatro con lo spettacolo “Nudi”

La compagnia teatrale del Baccano, fondata dall’attore Ivano Marescotti, debutterà con il suo primo spettacolo dal titolo “Nudi”, sabato16 aprile alle 21 al teatro Socjale di Piangipane. Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e trenta minuti senza intervallo e suddiviso in tre atti unici, vede in scena 11 attori, tutti ex allievi dell’Accademia teatrale guidata da Ivano Marescotti.

Il filo conduttore dello spettacolo sono le relazioni umane e la difficoltà di gestirle con trasparenza e rispetto. In questo periodo post pandemia le relazioni, sempre più fragili e precarie, sono divenute ancora di più oggetto di analisi. Siamo talmente abituati ad apparire che ci dimentichiamo di essere. Siamo pieni di nevrosi, di debolezze e di segreti. Il non detto è la struttura portante di una società in cui nascondere è più importante della verità, come un selfie “truccato” con i filtri. Partendo da questo filo conduttore sono state scelte tre commedie cinematografiche, due di esse nascono già come pièce teatrali, e sono state riadattate e riviste dalla regia di Ivano Marescotti. In scena: Ludovica Barbarito, Niccolò Califano, Stefano Casadei Giunchi, Alice Casadio, Giorgia De Bastiani (aiuto regista), Massimiliano Farina, Edoardo Liverani, Melissa Mariani, Mattia Mengozzi, Alex Pistone e Luca Santoro.