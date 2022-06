Con “Il capo perfetto” e “Scompartimento n. 6” parte l'estate al cinema di Bagnacavallo

Indirizzo non disponibile

Prende il via venerdì 10 giugno la trentottesima edizione della rassegna cinematografica estiva “Bagnacavallo al cinema”, curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, in programma fino al 4 settembre al parco delle Cappuccine.

Le 87 serate di film previste cominceranno con la commedia “Il capo perfetto” di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem e Almudena Amor: un imprenditore illuminato, pieno di umanità è da molti considerato il capo perfetto ma non è tutto come sembra. Il film verrà replicato sabato 11.

Domenica 12 e lunedì 13 giugno verrà invece proiettato “Scompartimento n. 6” di Juho Kuosmanen con Seidi Haarla e Yuriy Borisov: una ragazza finlandese sale su un treno per Murmansk per sfuggire ad un amore tormentato. Dividerà il vagone letto con un minatore russo. Il film finlandese ha vinto il Gran Premio della Giuria a Cannes.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.