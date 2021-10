Con il dialogo Fofi-Reviati giunge l'ultima replica di "Mille anni o giù di lì"

Indirizzo non disponibile

Si tiene domenica 10 ottobre, alle 15.30, al Teatro Socjale di Piangipane, l'ultima replica dello spettacolo nato dall’incontro di Luigi Dadina, attore del Teatro delle Albe, con Davide Reviati, fumettista, e Francesco Giampaoli, musicista. Tutti e tre legati, per storia familiare, al petrolchimico dell’ANIC e al suo Villaggio.

La storia si svolge dal 15 al 20 agosto 2022. È il racconto di cinque giorni, che un uomo, Dadina, seduto dietro a un tavolo, chiuso in una stanza, dipana davanti a una porta finestra, un balcone, un prato, i vicini: in una periferia di piccole palazzine, tutte uguali. Il Villaggio ANIC. L’uomo non è solo, alle sue spalle, una presenza, Giampaoli, che pesa, scompagina e anima il racconto con il suono del basso.

Lo spettacolo è seguito dall'incontro “Papusza, poetessa nomade. Immagini e poesia”, un dialogo fra Goffredo Fofi e Davide Reviati. Bronislawa Wajs, detta Papusza (Bambola), e? tra i massimi rappresentanti della letteratura romano?. Nacque nel 1910 in Polonia in una famiglia appartenente a una kumpania, un gruppo di famiglie nomadi. Riuscì a imparare a leggere e a scrivere frequentando furtivamente la scuola nei villaggi prossimi al luogo in cui la sua kumpania si accampava. A quindici anni sposo? Dionizy Wajs, un vecchio suonatore d’arpa. Comincio? a scrivere e cantare ballate, che a volte intitolava semplicemente “Canzoni uscite dalla testa di Papusza”: ballate che parlavano della vita sua e del suo popolo, della povertà, della liberta?, dell’amore. Nel ‘49 il poeta polacco Jerzy Ficowski l’ascolto? e ne comprese il talento. Trascrisse le sue cose e le pubblico? sulla rivista Problemy. Fu l’inizio della sua notorietà, ma anche delle incomprensioni presso la gente del suo popolo.

Biglietti (per lo spettacolo): intero 12 € ridotto Under30 e residenti a Piangipane 10 € Scuole 5 €.