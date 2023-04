Con Ivo Pogoreligh chiude in grande la stagione “Capire la Musica”

La stagione “Capire la Musica”, organizzata da Emilia-Romagna Concerti in collaborazione con il Comune di Ravenna, si conclude mercoledì 12 aprile - alle ore 21- al Teatro Alighieri di Ravenna con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dopo molti anni, torna infatti a Ravenna uno dei più famosi pianisti del mondo: Ivo Pogorelich, nato a Belgrado, ma di famiglia croata. Vincitore del concorso Casagrande nel 1978, partecipa nel 1980 anche al concorso Chopin dì Varsavia dove, a causa della sua mancata vittoria, la geniale pianista Marta Argerich si dimise dalla giuria. Da quel momento, ha iniziato una grande carriera musicale e discografica che lo ha fatto diventare uno dei miti della musica classica di oggi. Il leggendario pianista si è distinto nella musica classica grazie al suo inconfondibile talento musicale e approccio innovativo all’interpretazione della partiture, qualità che lo rendono una delle menti musicali più originali della nostra epoca. Tornerà a Ravenna in recital per proporre uno straordinario e virtuosistico repertorio.

Chopin: Preludio in do diesis minore op. 45

Schumann: Studi sinfonici op. 13

Sibelius: Valzer triste op. 44

Schubert: Sei momenti musicali D780 op. 94

Biglietti da 5 ai 25 euro disponibili presso la Biglietteria del Teatro Alighieri