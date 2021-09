Con la Fira si va alla scoperta dell’antico Castrum di Russi

Indirizzo non disponibile

In occasione della Fira di Sett Dulur vengono proposte delle visite guidate in centro a Russi sulle tracce dell'antico castello: da venerì 17 a lunedì 20 settembre si partirà dal palazzo comunale per poi continuare a passeggiare tra torri, antiche porte, curiosità e personaggi. Chi vuole può concludere la visita con aperitivo a base di canèna e bël e cöt presso la Tenuta Uccellina.

Venerdì e sabato partenza ore 18.00, domenica partenza alle 10.30 e lunedì alle 18.00. La durata del tour è di circa un'ora e mezza. Il punto di ritrovo è il giardino della rocca "T. Melandri". Costo: visita guidata 10 euro, aperitivo 8 euro.