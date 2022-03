Con "La zona d'ombra" arrivano in concerto gli Eugenia Post Meridiem

Sabato 19 marzo, ore 21.30, gli Eugenia Post Meridiem tornano al Bronson di Madonna dell'albero dopo le esibizioni a Beaches Brew, al MIL a Lisbona, al Reeperbahn ad Amburgo e i due nuovi singoli Life Sleeper Side A/B. Al momento sono al lavoro sui nuovi brani, alcuni dei quali verranno presentati in anteprima proprio al Bronson dopo un periodo di residenza. Indie psych dreamy tunes e la fantastica voce di Eugenia. La Zona D’Ombra è un progetto di scouting tutoraggio e produzione musicale dell'Associazione Culturale Bronson vincitore del bando Legge Musica della Regione Emilia Romagna. Ingresso libero con prenotazione su Dice.fm

Eugenia Post Meridiem prende forma nell'estate del 2017, quando Eugenia (voce, chitarra), dopo tre mesi di viaggi, esperienze e intensa elaborazione di brani a Lisbona, incontra Matteo, bassista e musicista elettronico, Giovanni, chitarrista psichedelico e Matteo, batterista orientato al jazz. L'incontro ha portato alla creazione di una serie di brani che, oltre a mostrare una voce meravigliosa e notevoli potenzialità di songwriting, rivelano attraverso gli arrangiamenti propensioni soul, indie, influenze folk e una spiccata inclinazione alle contaminazioni psichedeliche anni '60 e '70, finemente combinate con le più ruvide sonorità anni '90 e punto d'incontro di quattro differenti background musicali.

Nell'agosto 2018 al Big Snuff Studio di Berlino la band registra il suo primo lavoro: “In Her Bones”, che viene pubblicato nell’ottobre 2019. Nell'estate e autunno del 2019 i ragazzi portano il loro primo album in giro per l'Italia. La band viene anche selezionata per suonare al ESNS Festival (Groninghen, Olanda) e al MENT Festival (Lubiana, Slovenia) nel gennaio e febbraio 2020, al WAVES Festival di Vienna nel settembre 2020 e viene scelta per partecipare al programma INES #talent 2020. Rolling Stone Italia ha inserito Eugenia Post Meridiem tra le venti promesse musicali italiane per il 2020. La band ha registrato nel 2021 due nuovi pezzi (Life Sleeper Side A e Life Sleeper Side B, prodotti da Matteo Pavesi) al Fonoprint Studio di Bologna, usciti rispettivamente a luglio e settembre per la label Bronson Recordings.