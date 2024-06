In attesa dell'Arena delle balle di paglia due concerti tra le vigne a Cotignola

Quando non ci sono ancora le balle, nell'Arena è psosibile incontrare le lucciole: a Cotignola in attesa del via ufficiale agli eventi dell'Arena delle balle di paglia, due serate speciali con concerto. Sabato 8 giugno alle ore 20.45, con ritrovo alle 20 nel parcheggio del campo sportivo, in programma "Nostalgia Fitzcarraldo con Caruso". Sulla Palafitta delle formiche, con i suoi tre grammofoni, il sogno in musica di Matteo Scaioli viene riprodotto con il pubblico seduto a terra fra le vigne.

Venerdì 14 giugno, invece, alle ore 21,30 (con ritrovo alle 20.45 nel parcheggio del campo sportivo) in programma "Navega": in un vascello teatro con alberi maestri e vele di rugiada, un concerto tra prua e poppa con due musicisti, Fabio Mina e Marco Zanotti, e Lenna Bahule, cantante mozambicana, per la prima volta in Italia. Posti limitati e gratuiti, con seduta sull'erba.

Prenotazioni via mail ad arenadelleballedipaglia@gmail.com e via WhatsApp 366.3734214.