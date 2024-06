I Longview e gli Sheenas riaprono la stagione dei live al Mosquito

Ripartono domenica 2 giugno i tradizionali concerti live del Mosquito Coast. Ad aprire la stagione, alle 18, due cover band: sul palco saliranno infatti i Longview (tribute band dei Green Day) e gli Sheenas (tribute band dei Ramones).

I Longview sono un power-trio nato per suonare la musica che li ha accompagnati nell'adolescenza e per trasmettere al pubblico quello che hanno vissuto in quegli anni, partendo dalle hit dei Green Day. Dal canto loro, gli "Sheenas" propongono una selezione dei brani più celebri della punk-rock band newyorkese Ramones, in un live energico e coinvolgente.

Il concerto è a ingresso libero.