Concerti, burattini, mercatino e "Aperifritto" al Summer Village

Continua l’estate di “Ex Salesiani Summer Village”. Giovedì 27 agosto il Complesso ex Salesiani di Faenza è pronto per l’ultimo appuntamento della stagione estiva ad accogliere nuovamente giovani, adulti e famiglie per passare una serata in allegria e sicurezza. Ancora una volta, dalle 18.30 sono coinvolte le diverse attività che popolano la struttura di Faventia Sales, che propongono spettacoli, concerti e laboratori.

La scuola di musica “G. Sarti” organizza tre appuntamenti nella chiesa del Complesso. Alle 19 David Tucci si esibisce con la suachitarra classica, seguito alle 19.30 dal concerto “Il Settecento tedesco” e alle 21 dai solisti dell'accademia Marco Allegri. Iniziative anche nella sede della scuola di musica: dalle 18 alle 20 ci sono il Master e i laboratori di perfezionamento musicale dell'accademia Marco Allegri, mentre dalle 18 alle 22 ritorna il MozArt party. Non solo, la musica e i concerti saranno presenti anche nella corte interna. La scuola, inoltre, è aperta per visite e richieste di informazioni. Per chi invece vuole avvicinarsi all’arte e al disegno ci sono gli appuntamenti della scuola “Tommaso Minardi”, che dalle 18.30 propone attività di disegno per bambini.

Nuovo spettacolo dell’atelier delle figure/Scuola per burattinai e contastorie: alle 19 e alle 21 va in scena “Sganapino e la buca del diavolo”. Il Gruppo Fotografia Aula21 in questo nuovo appuntamento a Faventia Sales propone dalle 18 “Quarantine Stories”, mostra fotografica nella terrazza del Complesso.

Confermato anche il “Minimarket – Arte e artigianato a km0” con opere di Fosca Boggi, Lorena Cabal Lopez, Elena Casali, Grage Art, Lo Sbrillificio e Marta Monduzzi.

La società sportiva Faventia conferma le sue attività dedicate ai più piccoli: dalle 18.30i bambini potranno partecipare a giochi, corse e attività per fare amicizia con la palla nel campo da calcio.

Spazio all’enogastronomia con le aperture diE-workafè che propone un nuovo Aperifritto, dalle 17.30, per gustare coni con varie tipologie di fritti di pesce e calamari e del Mens Sana (prenotazioni al numero 345 7686149).