Musica dal vivo e concerti in villa con "ConselicEstate"

A partire dal 2 luglio per tutte le domeniche del mese tornano i "Concerti in Villa" a Lavezzola, cinque serate in musica nella cornice di Villa Verlicchi. Durante i concerti saranno sempre visitabili la mostra personale le mostre allestite al piano terra e al primo piano.

Il 7 luglio si comincia con il jazz della Roaring Emily jazz band. Il gruppo è composto da cinque musicisti: Alessandro Lanzoni al banjo, Roberto Ricciardelli al clarinetto, Guido Guidoboni alla tromba, Michele Sanguedolce al trombone e Antonio Giorgi al basso tuba.

La rassegna prosegue domenica 14 luglio con Leydis Mendez y Carrettera central; il 21 luglio il Romantic Trio porterà sul palco le romanze d’Opera; chiude la rassegna il 28 luglio il trio vocale Croque Madame.

I Concerti in Villa fanno parte della rassegna "ConselicEstate", che prevede altre due serate organizzate dalla rete d’imprese Vivi Conselice. Giovedì 4 si comincia con Reverse in concerto e si prosegue l’11 luglio, con Andrea Lux dj e Albert voice.

Tutti i concerti iniziano alle 21 e sono a ingresso gratuito. A San Patrizio, martedì 23 luglio dalle 19.30 "Podisti di ieri, oggi e domani", con una camminata, musica e il “pasta party”. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 986930