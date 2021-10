Concerti della domenica: appuntamento con i talentuosi Andrea Noferini e Denis Zardi

Il violoncellista Andrea Noferini e il pianista Denis Zardi compongono un duo di raro talento e intesa. I due artisti sono i protagonisti del nuovo appuntamento dei Concerti della Domenica, in calendario domenica 31 ottobre, alle 11. Il concerto si svolgerà alla Sala Corelli del Teatro Alighieri (e non a Palazzo dei Congressi). I due musicisti suonano insieme da diverso tempo e il loro affiatamento fa si che le loro esecuzioni riscuotano sempre successo di pubblico e critica.

Il programma del concerto prevede di Igor Stravinskij Suite italienne n.1 – Trascrizione dal ‘Pulcinella’, redatta nel 1933, di Robert Schumann Fünf Stucke im Volkstone Op. 102, cinque pezzi in stile popolare composti nel 1849, che rivelano uno Schumann di straordinario fascino espressivo e già largamente noto per aver dato il meglio di sé nei Lieder e nei lavori pianistici. Il concerto prosegue con Introduzione e polacca brillante Op. 3 di Fryderyck Chopin scritta alla verdissima età di 19, dove si respira un clima un po' Biedermeier di leggerezza assoluta, di brillantezza esibita, di ricerca della pura esaltazione virtuosistica. Si conclude con ‘Une larme’ per violoncello e piano di Gioachino Rossini, e ‘Figaro’ per violoncello e piano dal Barbiere di Siviglia di Mario Castelnuovo-Tedesco.

Biglietti € 10,00 e € 5,00 per i ragazzi sotto i 26 anni.