Ai “Concerti della Domenica” arriva il coro gospel Voices of Joy

Domenica 20 novembre alle ore 11, per i “Concerti della Domenica” dell’associazione Angelo Mariani, arriva sul palco della Sala Corelli il Coro Gospel “Voices of Joy” diretto da Daniela Peroni, in sostituzione della preannunciata pianista Alice Di Piazza, impossibilitata ad esibirsi per cause di forza maggiore.



‘Figlia d’arte’, militando sin da bambina nel coro diretto dalla madre, Daniela Peroni è un volto noto della Romagna musicale, splendida voce in grado di spaziare tra tanti generi diversi (pop, soul, jazz, r&b solo per citarne alcuni), dal sacro al profano, impegnata in numerose attività che la vedono alternarsi in ruoli differenti, tutti accomunati da un filo conduttore: la grande gioia che esprime attraverso la sua arte.



Il Coro Gospel "Voices of Joy" nasce nel 2000 a Faenza per iniziativa di Daniela Peroni. Il coro, attualmente composto da oltre 50 elementi, ha tenuto numerosissime esibizioni in chiese, manifestazioni di piazza ed eventi culturali, nella continuità del percorso che da piccolo gruppo si è trasformato in una realtà del territorio.



Il canto gospel affonda le sue radici negli spirituals, i tipici canti di matrice religiosa che gli schiavi afro-americani intonavano durante le loro lunghe giornate di lavoro nelle piantagioni. Essi erano ispirati dal messaggio cristiano e dai contenuti della Bibbia, che hanno poi dato luogo, tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, al genere gospel, in inglese ‘Vangelo’.



Nel concerto ravennate il coro, accompagnato dal pianista Luca Bonucci, proporrà una serie di brani gospel tratti sia dal repertorio classico sia dalla musica moderna americana. Biglietti 10 euro