Concerti della domenica: sul palco Fabrizio Meloni e il Quartetto d'Archi della Scala

Provengono tutti dall'Orchestra del Teatro alla Scala i cinque musicisti che domenica 7 novembre saliranno sul palco del Teatro Alighieri alle ore 11 ospiti della rassegna dei Concerti della Domenica curata dall’Associazione Mariani: il clarinettista Fabrizio Meloni, dal 1984 primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala, e le prime quattro parti della sezione archi della medesima orchestra, che nel 2001 hanno rifondato il Quartetto d’Archi della Scala, spinti dal desiderio di ricostituire il gruppo dopo che la formazione originale aveva interrotto l’attività. Il Quartetto d’Archi della Scala è formato dai violini Francesco Manara e Daniele Pascoletti, dalla viola Simonide Braconi e dal violoncello Massimo Polidori.

Interamente dedicato a Mozart il programma. Sarà aperto dal Quartetto n. 23 in fa maggiore K. 590, quindi Fabrizio Meloni si unirà al quartetto per eseguire il Quintetto per Clarinetto e Archi in La Magg K 581. Biglietteria la mattina del concerto presso la Biglietteria del Teatro Alighieri dalle ore 10. Biglietti: € 10,00, ragazzi sotto i 26 anni € 5,00.