Ai “Concerti della Domenica” il trio Lonquich, Waskiewicz e Rebaudengo

Una delle caratteristiche dei “Concerti della Domenica” dell’Associazione Angelo Mariani è quella di ospitare, accanto a formazioni classiche, organici poco consueti. Seguendo questa apprezzata abitudine, il 30 ottobre alla Sala Corelli del Teatro Alighieri alle ore 11, sarà di scena il Trio formato dal clarinettista Tommaso Lonquich, dalla violista Danusha Waskiewicz e dal pianista Andrea Rebaudengo.



Acclamato dalla critica per “il timbro sontuoso e lo smagliante virtuosismo”, Tommaso Lonquich, figlio d’arte, è membro della prestigiosa Chamber Music Society of Lincoln Center a New York, con la quale si esibisce negli Stati Uniti e in tournée. Ha suonato nelle più importanti sale, tra le quali Carnegie Hall di New York, Wigmore Hall di Londra, Auditorio Nacional di Madrid, Salle Pleyel e il Louvre di Parigi, Sala Verdi di Milano, la Cappella Paolina del Quirinale e Suntory Hall di Tokyo. E’ solista e primo clarinetto con formazioni orchestrali quali la Haydn Philharmonie, l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra Leonore, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.



Danusha Waskiewicz, nata in Germania, si è affermata a livello internazionale con la vittoria al Concorso ARD di Monaco di Baviera. Scelta da Claudio Abbado, ha fatto parte della Gustav Mahler Jugendorchester, dal 2004 ha assunto il ruolo di prima viola dell’Orchestra Mozart e dal 2010 è stata membro dell’Orchestra del Festival di Lucerna. Con la direzione di Abbado e l’Orchestra Mozart ha inciso, insieme a Giuliano Carmignola, la Sinfonia Concertante di Mozart per Deutsche Grammophon.



Andrea Rebaudengo ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Pescara, il terzo al Premio Venezia e al Concorso “Robert Schumann” di Zwickau. Invitato regolarmente dalle più importanti istituzioni concertistiche italiane, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, l’Unione Musicale di Torino, Bologna Festival, Ravenna Festival, si è esibito in diverse nazioni estere come Stati Uniti, Canada, Colombia, Argentina, Russia, Uzbekistan ed Emirati Arabi, oltre a numerosi paesi europei.



Il programma del concerto prevede composizioni per clarinetto, viola e pianoforte: il Trio in mi bemolle maggiore K. 498 "Kegelstatt" di Wolfgang Amadeus Mozart chiamato anche Trio dei Birilli, l’Hommage à Robert Schumann op. 15d del compositore ungherese vivente Gyorgy Kurtag, i numeri 1, 2, 6, 7 da 8 Stücke op. 83 di Max Bruch e Märchenerzählungen, op. 132 di Robert Schumann. Biglietto d’ingresso 10 euro.