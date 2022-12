I concerti della domenica chiudono con Luca Fanfoni e Marino Nicolini

Il violinista Luca Fanfoni e il pianista Marino Nicolini domenica 18 dicembre alle ore 11 si presenteranno insieme sul palco della Sala Corelli per chiudere la stagione 2022 dei Concerti della Domenica dell’Associazione Mariani.

La cavata decisa di grande personalità, la tecnica sicurissima, l’impressionante facilità con cui supera le asperità tecniche fanno di Luca Fanfoni uno dei violinisti italiani di maggior spicco Dopo il diploma al Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, ha partecipato con successo a numerosi Concorsi Internazionali conseguendo i primi premi al Concorso Internazionale "Giovan Battista Viotti" di Vercelli nel 1987, al Concorso Internazionale "Romano Romanini - Premio Città di Brescia" nel 1988 e al Concorso Internazionale "Niccolò Paganini" di Genova nel 1989. Si è esibito in prestigiose sale da concerto in tutto il mondo, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e di critica. Nel 2002 ha debuttato a New York alla Carnegie Hall, dove è stato nuovamente ospite l’anno successivo per il concerto d'apertura della sua tournée negli Stati Uniti.

Dal canto suo Marino Nicolini, diplomato al Conservatorio di Mantova, ha vinto più di 20 concorsi tra cui il Concorso internazionale pianistico “Franz Liszt” di Lucca (1° premio) e il Concorso Internazionale per musica da camera “Johannes Brahms” di Portschach in Austria (2°premio).

La critica lo ha definito “camerista raffinatissimo, pianista di sublime tocco e di grande esperienza … dotato di una tecnica straordinaria e una fine cantabilità”.

Il programma prevede la Sonata per violino e pianoforte n. 5 in Fa maggiore op. 24 'La Primavera' di Ludwig van Beethoven, la Sonata in La maggiore per violino e pianoforte di César Franck e la Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte op. 108 di Johannes Brahms.