L'omaggio musicale di Riccardo Quadri ai più grandi compositori di musica d’organo

Giovedì 3 agosto alle 21:15 avrà luogo il quinto appuntamento dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 1, sul bellissimo organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti.



Il quinto appuntamento vedrà come protagonista Riccardo Quadri con un programma che, partendo da Bach e Mozart, passerà poi ad omaggiare i più grandi compositori di musica d’organo del romanticismo francese e tedesco (Reger, Vierne e Franck). Il giovane Riccardo Quadri, nato nel 1998, ha conseguito nel 2020 la laurea triennale in Organo presso il Conservatorio G. Verdi di Como, dopo aver studiato con Enrico Viccardi e Adriano Falcioni. Attualmente prosegue gli studi presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, con Stefano Molardi. È organista della chiesa di Santa Maria di Pazzalino a Lugano-Pregassona e della chiesa del Gesù di Como.

Il prossimo concerto sarà mercoledì 9 agosto con protagonista Riccardo Tiberia.



La rassegna viene organizzata dal Convento Francescano e Chiesa di Stella Maris, in collaborazione con Fabio da Bologna Associazione Musicale e con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna. Esso può avere luogo grazie al sostegno di Hotel Brigantino, Trattoria da Anna e Roberto, La Casa del Gelato, Fabbrica d’Organi Tamburini di Crema, Paradiso Hotel Bovelacci, Ristorante “Al caminetto”, Nanni Impianti snc, Hotel Astra, Bagno Malusi 258, Hotel Derby, Hotel Suisse, MiMa Tennis Club Marepineta, Ristorante Pizzeria Notte e Dì, Hotel Olympic, Bagno Dario.



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.