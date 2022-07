Concerti di Stella maris: protagonista la giovane solista Kim Fabbri

Mercoledì 3 agosto 2022 alle 21:15 avrà luogo il quinto e penultimo appuntamento dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 2, sul bellissimo organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti.



Questa serata vedrà protagonista la giovane solista Kim Fabbri con un programma intitolato “Il re degli strumenti viaggia in Europa”, un percorso che toccherà Germania, Italia e Francia, con musiche di Bach, Bossi, Widor, Franck, Langlais e Vierne. Kim Fabbri si è laureata in pianoforte e organo presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena ed ora continua a perfezionarsi col Maestro Wladimir Matesic.

Il prossimo concerto si terrà mercoledì 10 agosto con protagonisti Alberto Astolfi e Luigi Zardi alle trombe assieme ad Alessandra Mazzanti all’organo.



La rassegna viene organizzata dal Convento Francescano e Chiesa di Stella Maris, in collaborazione con Fabio da Bologna Associazione Musicale e con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna. Esso può avere luogo grazie al sostegno di Trattoria da Anna e Roberto, Kontiki Beach&Restaurant, Ristorante-Pizzeria Notte e Dì, Hotel Brigantino, Mi.Ma. Tennis Mare Pineta, Hotel Olympic, Bagno Dario 315, Fabbrica d’Organi Tamburini Crema, Bovelacci Hotel, Nanni Impianti snc, Malusi 258b e Hotel Astra.



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.