Concerti e cucina del territorio: torna l'Aperitivo sui Campi a Gambellara

Parte ufficialmente questo mercoledì 17 luglio la stagione dell'Aperitivo sui Campi, la rassegna di concerti del mercoledì all'Osteria del Pancotto di Gambellara. Dopo l'interruzione del 2020 a causa della pandemia da COVID-19, l’evento riprende quest’anno, a partire dalle ore 18.30, nel giardino affacciato alla campagna del forese, sul retro del Circolo Endas IX Febbraio, offrendo musica dal vivo e dj set a ingresso gratuito. Quest'anno, Aperitivo sui Campi celebra il suo decimo anniversario. Dieci anni fa nasceva questa iniziativa, che nel tempo è diventata un appuntamento fisso per gli amanti della musica e della cucina a km0.

Il programma degli appuntamenti si apre il 17 luglio con l'esibizione dei Baseball Gregg: si tratta di Samuel e Luca, una coppia di amici attiva dal 2013, partita con la propria produzione musicale in una piccola stanza in affitto all'inizio di via Mazzini e delle registrazioni alla Bolognina.

I prossimi appuntamenti vedono sul palco del Pancotto, il 24 luglio i bolognesi LaPara, il 31 luglio i ravennati Rigolò, il 7 agosto la reunion di Spagetti Bolonnaise, il 14 agosto The Manifesto, il 21 agosto Tv Fuzz, il 28 agosto Spacepony e, per concludere, il 4 settembre Altre di B. Per partecipare è necessaria la tessera Endas.