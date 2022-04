Concerti, food truck e balli country: un fine settimana da cowboy con "Primavera Marittima"

Indirizzo non disponibile

Dal 23 al 25 aprile in piazza Garibaldi e nell'area del centro storico di Cervia continua la Primavera Marittima con una due giorni dedicati al country. Un week-end speciale, con esibizioni musicali a tema, concerti, raduni, performance di ballo country e lezioni aperte al pubblico. Ci saranno anche banchi a tema che permetteranno a tutti di abbigliarsi come veri cow boy. In Viale Roma un raduno di auto e moto, mentre continuerà la piccola ristorazione con food truck, casette e stand.

Domenica 24 aprile presente anche l’edizione speciale di A Spass par Zirvia, che con questo week end chiude il suo periodo di attività annuale. Il 24 aprile alle 9.00 ritrovo in piazza Garibaldi per la biciclettata aperta a tutti Sciame di Biciclette: pedalata di 16 chilometri che vuole sensibilizzare la comunità al rispetto dell’ambiente.

Il 25 aprile nel pomeriggio alle 18.00 l’artista Paolo Buggiani offrirà una performance sorprendente nell’area dei magazzini del sale. Una simpatica sorpresa, che l’artista, che espone le sue opere ai magazzini del sale, insieme a quelle di Kate Haring uno dei capi della corrente neo-pop, tra gli artisti più rappresentativi della sua generazione, vuole offrire al pubblico

Nel piazzale dei salinari dalle 16 alle 20 si terrà il concerto di Fabio Curto conosciuto dal grande pubblico nel 2015 grazie alla vittoria del talent show “The Voice of Italy” di Rai 2. L’attività musicale di Fabio è molto varia, caratterizzata da una voce particolarmente intensa. L’artista, cantautore polistrumentista, ha la grande capacità di creare un forte legame emotivo con il pubblico anche se accompagnato unicamente da una chitarra.